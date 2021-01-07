Погибшей девушкой в здании Конгресса США - Капитолии, которую застрелили охранники Конгресса, оказалась сторонница президента США Дональда Трампа, ветеран Вооруженных сил США Эшли Бэббитт.

Об этом со ссылкой на родственников сообщил телеканал Fox News.

Бэббитт жила в Сан-Диего, который находится в штате Калифорния. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом.

На видео видно, как она пыталась попасть через разбитую дверь в зал заседаний, после чего звучит выстрел и она падает. Пуля ей попала в шею. Судя по всему охрана стреляла в нее в упор.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Сейчас дебаты в Конгрессе возобновились.

После этого Трамп призвал призвал своих приверженцев запомнить этот день, а также заявил, что события 6 января стали следствием кражи у него победы на выборах.