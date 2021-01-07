После подавления протестов в Вашингтоне и очистки силовиками здания Капитолия от сторонников Дональда Трампа президент сделал запись в соцсети Твиттер. В ней он призвал своих приверженцев запомнить этот день, а также заявил, что события 6 января стали следствием кражи у него победы на выборах.

Твит появился в ночь на 7 января.

"Такие вещи и события происходят, когда священная убедительная победа на выборах бесцеремонно и злобно отбирается у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Иди домой с любовью и миром. Запомни этот день навсегда!" - написал глава Белого дома.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", таким образом Трамп возложил вину за беспорядки на тех, кто "украл у патриотов победу на выборах", - то есть на Байдена.

В общем, президент США по сути оправдал действия своих сторонников, которые захватили Конгресс. А значит, готовимся к новым сериям выступлений трампистов. Если, конечно, самого Трампа не объявят вне закона, отметил канал.

"Страна" пристально следила за событиями у Конгресса США и внутри него 6 января.