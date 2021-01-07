Кабинет министров Украины для выполнения указа Петра Порошенко №53 "О концепции борьбы с терроризмом в Украине" от 5 марта 2019 года утвердил новый план мер по ее реализации. В нем идет речь об усиленном госконтроле за ввозом, регистрацией, производством и использованием в стране беспилотных авиационных систем (БАС).

Распоряжение правительства обнародовано на портале госоргана.

"Принять меры по осуществлению в пределах компетенции усиленного государственного контроля за ввозом, регистрацией, производством и использованием в Украине беспилотных авиационных систем с целью недопущения применения таких систем в террористических целях", – говорится в документе.

Согласно его тексту, меры поручено принять Государственной таможенной службе, Госавиаслужбе, Администрации Госпогранслужбы, Министерству обороны, МВД, СБУ, Службе внешней разведки, Минэкономики и другим заинтересованным государственным органам.

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