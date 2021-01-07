Министр обороны Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО. О приведении званий в украинской армии в соответствие со стандартами НАТО гласит закон, принятый Верховной Радой в июне 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.



"Приказом министра обороны Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - сказал Таран.

По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента. В свою очередь, это станет составной частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

"Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты для каждого солдата, сержанта, офицера", - заявил Таран.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее "Страна" показывала новые парадные погоны для ВСУ.

Мы также рассказывали, что в Украине тестируют новую военную форму для женщин.



