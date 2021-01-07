Силовики вывели из зала заседаний сената США, что в здании Капитолия (Вашингтон), сторонников действующего президента Дональда Трампа. Демонстрантов вывели из Капитолия.

Об этом передают американские издания.

Также работающие у здания Конгресса США репортеры сообщают, что сенат намерен сегодня же закончить сертификацию голосов выборщиков и утвердить победу Джо Байдена.

По данным журналистов, голосовать сенаторы собираются в неких "безопасных убежищах".

Между тем захват здания сторонниками Трампа не прошел бескровно. Как писала "Страна", когда протестующие находились внутри, охранник Капитолия выстрелил в девушку. По данным СМИ, она скончалась.

Наше издание ведет подробную хронику событий вокруг утверждения результатов выборов президента США, состоявшихся в ноябре 2020 года.