Зал сената в Капитолии очистили от протестующих. Сенаторы продолжат работу "в убежищах"
Силовики вывели из зала заседаний сената США, что в здании Капитолия (Вашингтон), сторонников действующего президента Дональда Трампа. Демонстрантов вывели из Капитолия.
Об этом передают американские издания.
Также работающие у здания Конгресса США репортеры сообщают, что сенат намерен сегодня же закончить сертификацию голосов выборщиков и утвердить победу Джо Байдена.
По данным журналистов, голосовать сенаторы собираются в неких "безопасных убежищах".
Между тем захват здания сторонниками Трампа не прошел бескровно. Как писала "Страна", когда протестующие находились внутри, охранник Капитолия выстрелил в девушку. По данным СМИ, она скончалась.
Наше издание ведет подробную хронику событий вокруг утверждения результатов выборов президента США, состоявшихся в ноябре 2020 года.