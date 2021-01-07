В ходе ликвидации последствий сегодняшних протестов в США, найдены два взрывных устройства: одно в центре Вашингтона, второе - в комплексе зданий Капитолия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.

В частности, по словам источника телеканала, второе устройство нашли в здании Национального комитета Республиканской партии. Первое в центре столицы США, Вашингтоне, но где именно пока не сообщается.

К тому же, в материале сообщают, что оба взрывных устройства в данный момент обезврежены.

Напомним, что ранее в США сторонники Трампа ворвались в сенат и требовали не признавать победу Байдена. "Страна" следит за событиями, происходящими на Капитолийском холме в Вашингтоне, где собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования.