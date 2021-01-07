Член Демократической партии и Палаты представителей Конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу.

Об этом 38-летняя политик написала в Твиттере.

"Я готовлю статьи импичмента. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации, от этого зависит сохранение нашей республики, и мы должны сдержать нашу клятву", - написала Омар на фоне протестов в Вашингтоне.

Напомним, почти год назад, в феврале 2020-го, попытка импичмента Трампа с треском провалилась.

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