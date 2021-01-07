Глава Белого дома Дональд Трамп жестко высказался в отношении вице-президента Майка Пенса, который не захотел вмешиваться в процесс сертификации выборов президента. Трамп обвинил верного доныне соратника в том, что у того не хватило мужества.

Запись об этом Трамп опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях.

"У Майка Пенса не хватило мужества сделать то, что следовало сделать, чтобы защитить нашу страну и нашу Конституцию, дав штатам возможность подтвердить правильный набор фактов, а не ложные или неточные, которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!" - написал Трамп.

Напомним, именно после отказа Пенса следовать совету президента и вмешаться в процесс верификации голосов выборщиков, начался штурм Капитолия.

После появления этой записи вице-президент обиделся и отписался от страницы Трампа в Твиттере. После этого стало ясно, что он окончательно переметнулся в стан врага, когда поменял обложку своего аккаунта в Твиттере на Джо Байдена с Камалой Харрис. Видимо, тем самым он пытается заслужить их прощения. Так же наверняка сейчас поступят и многие другие республиканцы.

"Страна" ведет хронику того, что происходит в Вашингтоне вокруг финального этапа выборов президента.