В среду, 6 января, министр иностранных дел Украины выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в стране.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом", - рассказал глава МИД.

К тому же, он отметил, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".





Напомним, что сегодня сторонники Трампа ворвались в сенат США и требуют не признавать победу Байдена. "Страна" следит за событиями, происходящими на Капитолийском холме в Вашингтоне, где собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования.