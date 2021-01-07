В здание Капитолия в Вашингтоне, в которое 6 января ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, вошел спецназ.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны". Также канал опубликовал видеокадры с бойцами спецподразделения в здании Конгресса США.

Судя по всему, предполагает канал, помещения будут скоро взяты под контроль силовиками. Протестующие безоружны и сопротивление профессионалам оказать вряд ли смогут.

Ранее "Страна" сообщала, что охранник Капитолия застрелил одну из протестующих в грудь. Этот момент даже попал на видео.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в Вашингтоне в день, когда Конгресс должен был сертифицировать (то есть утвердить) результаты президентских выборов в США, состоявшихся в ноября прошлого года.