В среду, 6 января, администрация социальной сети Twitter приняла новые меры по отношению к публикациям президента США Дональда Трампа, содержащим неточную информацию об итогах президентских выборов, на которых уже официально победил демократ Джо Байден.

В частности, теперь запрещено ставить лайк и делать ретвит его заявлений.

"Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается, и на этот твит нельзя ответить, ретвитнуть или поставить лайк из-за риска насилия", - сообщают при попытки действия.

Администрация социальной сети заявила, что этот шаг необходимым, чтобы "отражать актуальную и точную информацию".



Ранее в социальной сети Twitter было принято решение добавить новые специальные отметки к постам президента США Дональда Трампа. Все публикации с отрицанием и обжалованием победы его соперника-демократа автоматически были обозначены справкой о том, что "коллегия выборщиков официально признала Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

Также мы сообщали, что месяц назад Twitter временно запретил лайкать посты Трампа, посвященные выборам президента США. В качестве альтернативы пользователю предлагалось ретвитнуть сообщение с комментарием.