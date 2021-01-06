Трамп призвал протестующих покинуть Капитолий и разойтись по домам. Видео
Действующий президент США Дональд Трамп записал минутное видообращение к своим сторонникам.
Ролик опубликован в аккаунтах главы Белого дома в соцсетях.
В обращении Трамп еще раз заявил, что выборы в США были украдены. Однако при этом призвал своих приверженцев, протестующих у здания Конгресса США, разойтись по домам и оставить Капитолий.
Это уже не первый призыв Трампа. Ранее в соцсетях он опубликовал пост, в котором попросил остановить действия в Капитолии, приводящие к насилию.
"Помните, мы - партия закона и порядка. Уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в синем", - высказался он.
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