Действующий президент США Дональд Трамп записал минутное видообращение к своим сторонникам.

Ролик опубликован в аккаунтах главы Белого дома в соцсетях.

В обращении Трамп еще раз заявил, что выборы в США были украдены. Однако при этом призвал своих приверженцев, протестующих у здания Конгресса США, разойтись по домам и оставить Капитолий.

Это уже не первый призыв Трампа. Ранее в соцсетях он опубликовал пост, в котором попросил остановить действия в Капитолии, приводящие к насилию.

"Помните, мы - партия закона и порядка. Уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в синем", - высказался он.

"Страна" ведет подробный онлайн, в котором рассказывает о событиях 6 января в Вашингтоне.