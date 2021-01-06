Избранный президент США Джо Байден прокомментировал протесты у здания Капитолия в Вашингтоне. Он назвал их мятежом.

Об этом демократ сказал в своем видеообращении. которое транслировалось в его аккаунтах в соцсетях.

По словам Байдена, действующий американский президент Дональд Трамп должен потребовать прекращения беспорядков.

"Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады", - сказал он.

Байден также призвал протестующих "отступить и дать дорогу демократии".

Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку Трампа, ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена. "Страна" внимательно следит за событиями, происходящими в столице США.