В среду, 6 января, цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. В этот раз она превысила отметку в 36 тысяч долларов, что больше чем сегодня утром на тысячу.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 23:21 (по киевскому времени) цена криптовалюты достигла 36,076 долларов. За последние 24 часа стоимость первой криптовалюты поднялась на 6,01%. При этом общая капитализация биткоина поднялась до 670,73 миллиардов долларов.



Напомним, что несколько дней назад, 4 января, биткоин резко подешевел на 5 тысяч долларов. Общая капитализация биткоина обвалилась до 543,45 миллиарда долларов. Но после этого он снова начал рости.

Также "Страна" сообщала, что биткоину прогнозируют подорожание до 100 тысяч долларов уже в этом году. По словам основателя проекта "Tokenbox" Владимира Смеркиса, стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты.