Служащие Национальной гвардии США в Вашингтоне будут мобилизованы для наведения порядка у здания Конгресса, где сейчас идут беспорядки.

Об этом сообщает в Твиттере журналист издания The Washington Post Дэн Ламот.

По его словам, для поддержания порядка в городе задействуют 1100 военнослужащих.

"Вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев, сообщил мне чиновник Минобороны", - написал Ламот.

Также американские издания сообщают, что бойцы Нацгвардии также направляются из соседнего штата Виргиния. Они уже начали прибывать к месту событий.

Как отметил Телеграм-канал "Политика Страны", мобилизуя силовиков, Дональд Трамп решил все-таки отмежеваться от захвативших Конгресс.

Также канал пишет, что вице-президент Майк Пенс призвал протестующих покинуть здание, а к Капитолию направляются десятки машин полицейского спецназа.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий в Вашингтоне.