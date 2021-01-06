В среду, 6 января, протестующие сторонники Дональда Трампа, которые призывают не признавать победу Джо Байдена, начали штурм зданий региональных парламентов в Атланте и Канзасе.

Об этом сообщает местное издание KSN.

Протестующие вошли в здание штата Канзас, охранник отметил, что протестующим разрешено находиться в зоне ротонды.

Также Telegram-канал "Политика Страны" публикует видео, на котором кадры из Атланты, где вооружённые трамписты движутся к местному Капитолию.







Напомним, что сегодня сторонники Трампа ворвались в сенат США и требуют не признавать победу Байдена. Накануне на Капитолийском холме собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования.

На митинге выступил и сам действующий пока глава государства. Он заявил, что голоса у него украли, поэтому своего поражения не признает.