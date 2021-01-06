Внутри здания Капитолия в Вашингтоне после того как туда ворвались протестующие раздаются выстрелы. Федеральная служба охраны и Секретная служба США в связи с беспорядками размещены у комплекса Конгресса.

Об этом сообщает телеканал ABC News в своем онлайне с места событий.

На показанных телеканалом кадрах видно, как демонстранты, на многих из которых на голове надеты красные бейсболки с надписью "Трамп", занимают коридоры Конгресса США.

Кто именно стрелял, канал не уточняет.

Ранее поступали сообщения о применении в ходе протестов слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Между тем на крыше зданий капитолийского комплекса журналистами замечены снайперы.

"Страна" писала, что во время беспорядков была убита протестующая. Вероятно, в нее выстрелил охранник.

Мы внимательно следим за происходящим в Вашингтоне 6 января.