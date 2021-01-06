Дональд Трамп еще раз обратился к протестующим и призвал сохранять мир
На фоне сегодняшних протестов в Вашингтоне, Дональд Трамп написал еще один пост, в котором призвал остановить действия в Капитолии, которые приводят к насилию.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка - уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем. Спасибо", - написал в социальной сети Трамп.
Напомним, что в среду, 6 января, сторонники Трампа ворвались в сенат США и требуют не признавать победу Байдена. "Страна" следит за событиями, происходящими на Капитолийском холме в Вашингтоне, где собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования.
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