Охранник застрелил протестующую во время штурма Конгресса. Видео
Один из протестующих в здании Конгресса США - Капитолии - получил огнестрельное ранение в грудь.
Об этом сообщает американская некоммерческая служба телевизионного вещания PBS.
"Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", - сказала ведущая программы News Hour в прямом эфире.
Подробности инцидента и информация о состоянии раненого ведущая не сообщила.
Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента. Некоторые издания передают, что стреляла охрана Капитолия, а раненый скончался.
Еще позже появились данные о том, что жертвой стрельбы стала девушка.
"Страна" внимательно следит за событиями, связанными с утверждением Конгрессом США результатов президентских выборов и протестами сторонников Дональда Трампа.