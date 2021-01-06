Один из протестующих в здании Конгресса США - Капитолии - получил огнестрельное ранение в грудь.

Об этом сообщает американская некоммерческая служба телевизионного вещания PBS.

"Мы считаем заслуживающей доверия информацию, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем", - сказала ведущая программы News Hour в прямом эфире.

Подробности инцидента и информация о состоянии раненого ведущая не сообщила.

Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента. Некоторые издания передают, что стреляла охрана Капитолия, а раненый скончался.

Еще позже появились данные о том, что жертвой стрельбы стала девушка.

"Страна" внимательно следит за событиями, связанными с утверждением Конгрессом США результатов президентских выборов и протестами сторонников Дональда Трампа.