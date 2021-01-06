В среду, 6 января, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение мэр опубликовала на своей странице в Twitter.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - говорится в заявлении.



Напомним, что сторонники Дональда Трампа ворвались в сенат США и требуют не признавать выборы. Накануне на Капитолийском холме собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования.