Министерство обороны США отклонило запрос американских законодателей на отправку Национальной гвардии на Капитолийский холм в Вашингтоне, где происходят массовые беспорядки.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Требование прислать Нацгвардию прозвучало от спикера нижней палаты парламента США, демократа Нэнси Пелоси. Однако несмотря на столкновения между сторонниками действующего президента Дональда Трампа и полицией Пентагон ответил отказом.

Напомним, протесты связаны с тем, что 6 января конгрессмены должны сертифицировать результаты состоявшихся в ноябре президентских выборов.

Ранее "Страна" публиковала видеозапись стычек протестующих трампистов и правоохранителей в здании Капитолия.

Мы также писали, что членам Конгресса посоветовали прятаться от протестующих под столами и стульями. Об этом сообщил в соцсети известный американский журналист.