Сторонники Трампа ворвались в Сенат США
Сторонники Трампа ворвались в Сенат США

В США начались массовые беспорядки у Капитолия, где сегодня Сенат должен утвердить результаты выборов президента. 

Накануне на Капитолийском холме собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования. На митинге выступил и сам действующий пока глава государства. Он заявил, что голоса у него украли, поэтому своего поражения не признает.

Трамп призвал своего вице-президента Пенса вмешаться в подсчет голосов выборщиков, но тот отказался. После этого сторонники Трампа начали штурм Капитолия и ворвались в зал, где заседали сенаторы. 

Начались перестрелки. Ситуация беспрецедентная для США и угрожающая. 

"Страна" следит за событиями в Вашингтоне. Материал обновляется. 

Прямая трансляция из Вашингтона

22:42  Трамп приказал ввести Нацгвардию в Вашингтон. 

22:41  Из Конгресса эвакуировали спикера Ненси Пелоси и вице-президента Майка Пенса. 

22:39  Установлено, что охранник Капитолия, стрелявший в толпу, попал в шею молодой девушке. Судя по жесткому видео, которое публикуют СМИ, она в критическом состоянии. 

22:38  В Вашингтон направили Нацгвардию и военных из Вирджинии

22:36  Сторонники Трампа осваивают кабинеты конгрессменов и сенаторов.

22:32  Еще одно видео с выстрелом. Трамписты ломали дверь, из-за нее раздался хлопок. После этого штурмующие отпрянули назад.

22:30  Появилось видео выстрела с протестующего во время порыва в зал Конгресса. По
данным ряда СМИ от огнестрельного ранения он погиб. Стреляла охрана.

22:29  Протестующие зашли в кабинеты власти и решили в них поработать.

22:27  Эпичное фото трамписта в зале Сената США. У него в руках веник, чтобы вымести Байдена из власти. Кстати, Байден готовится сделать заявление. 

22:25  Фото, как убегают из Капитолия те, кто в нем заседали.

22:22  Полиция уложила на пол ворвавшихся в Капитолий. Но остальные разгуливают по зданию Конгресса. 

 

22:21  СМИ пишут, что есть первый погибший от пуль силовиков. 

22:19  В зале Сената сейчас вот так:

22:15  Спикер Конгресса Нэнси Пелоси требует ввести Нацгвардию в здание парламента. По некоторым данным, ей отказали. 

22:10  Охрана Капитолия готовится открыть огонь.

22:00  Момент прорыва протестующих в здание Конгресса США. 

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