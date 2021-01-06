В США начались массовые беспорядки у Капитолия, где сегодня Сенат должен утвердить результаты выборов президента.

Накануне на Капитолийском холме собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования. На митинге выступил и сам действующий пока глава государства. Он заявил, что голоса у него украли, поэтому своего поражения не признает.

Трамп призвал своего вице-президента Пенса вмешаться в подсчет голосов выборщиков, но тот отказался. После этого сторонники Трампа начали штурм Капитолия и ворвались в зал, где заседали сенаторы.

Начались перестрелки. Ситуация беспрецедентная для США и угрожающая.

"Страна" следит за событиями в Вашингтоне. Материал обновляется.

Прямая трансляция из Вашингтона

22:42 Трамп приказал ввести Нацгвардию в Вашингтон.

22:41 Из Конгресса эвакуировали спикера Ненси Пелоси и вице-президента Майка Пенса.

22:39 Установлено, что охранник Капитолия, стрелявший в толпу, попал в шею молодой девушке. Судя по жесткому видео, которое публикуют СМИ, она в критическом состоянии.

22:38 В Вашингтон направили Нацгвардию и военных из Вирджинии

22:36 Сторонники Трампа осваивают кабинеты конгрессменов и сенаторов.

22:32 Еще одно видео с выстрелом. Трамписты ломали дверь, из-за нее раздался хлопок. После этого штурмующие отпрянули назад.

22:30 Появилось видео выстрела с протестующего во время порыва в зал Конгресса. По

данным ряда СМИ от огнестрельного ранения он погиб. Стреляла охрана.

22:29 Протестующие зашли в кабинеты власти и решили в них поработать.

22:27 Эпичное фото трамписта в зале Сената США. У него в руках веник, чтобы вымести Байдена из власти. Кстати, Байден готовится сделать заявление.

22:25 Фото, как убегают из Капитолия те, кто в нем заседали.

22:22 Полиция уложила на пол ворвавшихся в Капитолий. Но остальные разгуливают по зданию Конгресса.

22:21 СМИ пишут, что есть первый погибший от пуль силовиков.

22:19 В зале Сената сейчас вот так:

22:15 Спикер Конгресса Нэнси Пелоси требует ввести Нацгвардию в здание парламента. По некоторым данным, ей отказали.

22:10 Охрана Капитолия готовится открыть огонь.

22:00 Момент прорыва протестующих в здание Конгресса США.