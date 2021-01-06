В среду, 6 января, начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями, Telegram-канал "Политика Страны" обнародовал момент прорыва в зал Конгресса сторонников Трампа.

Спикер Палаты представителей Пелоси требует от Нацгвардии защитить Конгресс.

Но в СМИ прошла информация, что Пентагон якобы отклонил запрос на отправку Нацгвардии к Капитолию.



Напомним, что в США протестующие дерутся с полицией в здании Капитолия. Мы опубликовали видео, где видно, как протестующие толкутся с копами, оснащенными дубинками.

Также "Страна" сообщала, что на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!", - сказал Трамп. Он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".