В связи с активными протестами сторонников Дональда Трампа сообщение о чрезвычайной аварийной ситуации было отправлено на мобильные телефоны жителей округа Колумбия.

Ранее возле здания Капитолия собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа. Спустя несколько минут им удалось прорваться внутрь помещения. Полиция не оказывала существенного сопротивления.

При этом, как пишет Washington Post, Пентагон отказался отправить национальную гвардию на помощь Капитолию.

Также сообщалось, что спикер Палаты представителей Пелоси требует от Нацгвардии защитить Конгресс.

Протестующие после нескольких стычек с полицейскими, прорвались в зал заседания Сената.

Напомним, ранее сегодня на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.