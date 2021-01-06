Из-за прорыва сторонников Дональда Трампа в здание американского Конгресса его членам, которые должны утвердить результаты президентских выборов, порекомендовали прятаться под креслами.

Об этом написал в своем Твиттере известный журналист Стивен Портной.

"Участников (обсуждения сертификации выборов - Ред.) просят залезть под столы и сохранять спокойствие. "Будьте готовы лечь под свои кресла", - сказали членам палаты несколько минут назад", - описал обстановку в Конгрессе в двух твитах Портной.

Ранее "Страна" публиковала видео масштабных акций протеста под зданием Капитолия в Вашингтоне. Из окна комплекса зданий видно, что вокруг него огромные толпы людей.

Мы также приводили слова американского политэксперта о том, что из Капитолия по подземным туннелям началась эвакуация людей.