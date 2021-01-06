В здании Капитолия начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями.

На кадрах видно, как протестующие толкутся с копами, оснащенными дубинками.

Конгрессменам рекомендуют спрятаться под стулья.

Также появилось видео из окна Капитолия, для понимания масштабов протестов.

Напомним, ранее на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!", - сказал Трамп. Он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

Также Трамп заявил, что демократы заготовили фальшивые бюллетени на выборы в Сенат.