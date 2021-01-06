В США протестующие дерутся с полицией в здании Капитолия. Видео
В здании Капитолия начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями.
На кадрах видно, как протестующие толкутся с копами, оснащенными дубинками.
Конгрессменам рекомендуют спрятаться под стулья.
Также появилось видео из окна Капитолия, для понимания масштабов протестов.
Напомним, ранее на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.
"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!", - сказал Трамп. Он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".
Также Трамп заявил, что демократы заготовили фальшивые бюллетени на выборы в Сенат.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.