В соцсетях появляются видео событий, которые происходят вечером 6 января в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа после митинга в его поддержку ворвались в здание Конгресса.

На одной записи, снятой очевидцем с балкона Капитолия, видно, как протестующие довольно неторопливо подтягиваются ко входам в здание.

На другой скандирующая и свистящая толпа размахивает флагами США на ступеньках комплекса.

Масштаб акций протеста просто колоссальный. Такой сейчас открывается вид из окна Капитолия.

Ранее "Страна" рассказывала, что 6 января в связи с процедурой утверждения результатов президентских выборов Конгрессом США сторонники Дональда Трампа стянулись в Вашингтон на протесты. Уже днем по киевскому времени начались их задержания.

Из нескольких зданий комплекса Конгресса пришлось эвакуировать людей через туннели безопасности из-за попыток трампистов прорваться внутрь.

В итоге протестующие все же преодолели кордоны полиции и ворвались в Капитолий.