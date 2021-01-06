В сети появились фото и видео того, как сторонники Дональда Трампа прорывались в здание Конгресса, расположенное на Капитолийском холме.

Отмечается, что полиция почти не оказывает сопротивления.

На снятом видео также видно, как сторонники Трампа пока мирно врываются в здание Конгресса. Среди копов много сочувствующих Трампу, поэтому они не вмешиваются.

При этом очевидцы сообщают, что около Капитолия слышны взрывы. По всей видимости, это петарды.

Напомним, на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.

Еще мы писали о том, что Трамп заявил, что демократы заготовили фальшивые бюллетени на выборы в Сенат.