Появились фото и видео, как сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса
В сети появились фото и видео того, как сторонники Дональда Трампа прорывались в здание Конгресса, расположенное на Капитолийском холме.
Отмечается, что полиция почти не оказывает сопротивления.
На снятом видео также видно, как сторонники Трампа пока мирно врываются в здание Конгресса. Среди копов много сочувствующих Трампу, поэтому они не вмешиваются.
При этом очевидцы сообщают, что около Капитолия слышны взрывы. По всей видимости, это петарды.
Напомним, на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.
Еще мы писали о том, что Трамп заявил, что демократы заготовили фальшивые бюллетени на выборы в Сенат.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.