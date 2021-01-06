Сторонники Трампа уже прорвались в здание Конгресса, расположенное на Капитолийском холме, и находятся около палаты Сената.

Конгресс сейчас, напомним, рассматривает утверждение победы Байдена.

Но на фоне протестов заседание прервано.

Как сообщала "Страна", из нескольких зданий комплекса американского Конгресса в Вашингтоне эвакуировали людей через туннели безопасности, так как в Капитолий стала прорываться неорганизованная толпа сторонников Трампа.

Напомним, ранее на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!", - сказал Трамп.

Он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

Также мы писали, что после выборов в Джорджии демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США.