Из нескольких зданий комплекса американского Конгресса в Вашингтоне эвакуировали людей через туннели безопасности. В Капитолий прорывается неорганизованная толпа сторонников Трампа.

Об этом пишет в Твиттере политэксперт Молли Макью.

"Несколько зданий Конгресса эвакуированы через туннели. Никем не управляемая, неорганизованная, взвинченная толпа взбирающийся на Капитолий и другие здания. Баррикады исчезли. Все больше людей устремляются вперед через прорванные кордоны полиции", - говорится в записи.

Ранее "Страна" рассказывала, что 6 января в связи с процедурой утверждения результатов президентских выборов Конгрессом США сторонники Дональда Трампа стянулись в Вашингтон на протесты. Уже днем по киевскому времени начались их задержания.

Со временем толпа завелась и приверженцы главы Белого дома стали прорывать оцепление вокруг здания Конгресса. Были зафиксированы столкновения с полицией.