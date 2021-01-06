Конгресс США, где 6 января началась процедура сертификации результатов выборов президента, получил возражение против утверждения победы демократа Джо Байдена. Обе палаты законодательного органа разошлись на дебаты.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Возражение в письменном виде, подписанное членом Палаты представителей и сенатором, соответствует закону", - сказал на заседании Конгресса вице-президент США Майк Пенс.

Теперь голосование по поданным возражениям пройдет отдельно в Палате представителей и сенате. Для одобрения обращения необходимо простое большинство. Но в Палате представителей большинство у демократов, и поэтому, скорее всего, любая попытка оспорить результат выборов будет блокирована при голосовании.

Ранее "Страна" приводила заявление Пенса о том, что он будет объявлять недействительными голоса при утверждении итогов выборов в США.

Мы также писали, что в Вашингтоне проходит митинг сторонников Дональда Трампа, на котором тот заявил, что не признает свой проигрыш на выборах.