Сторонники Трампа пытаются прорвать оцепление около Конгресса, где сейчас идёт утверждение итогов голосования на выборах президента США.

На кадрах видно, как толпа американцев в кепках республиканцев и с флагами пробиваются по лестнице у здания Конгресса. Полиция вынуждена отступать.

Ранее Дональд Трамп на митинге заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!", - сказал Трамп ранее сегодня в Вашингтоне.

Кроме того, он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Также Трамп выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

Напомним, сегодня стало известно, что после выборов в Джорджии демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США