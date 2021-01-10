Победивший на выборах президента США Джо Байден выдвинет судью Меррика Гарланда на пост генерального прокурора страны.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На данный момент Гарланд занимает должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия.

Отмечается, что в 2016 году президент США Барак Обама выдвинул Гарланда на должность в составе Верховного суда, однако выдвижение было приостановлено Сенатом, контролируемым на тот момент республиканцами.

На данный момент в США ведётся подсчёт голосов на выборах двух членов Сената в штате Джорджия. В случае победы кандидатов от демократов они возьмут контроль над верхней палатой Конгресса.

Также отметим, что на митинге в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах президента США.