Президент США Дональд Трамп 6 января в Вашингтоне выступил на митинге перед своими сторонниками. Во время выступления он заявил, что не будет признавать поражение на президентских выборах, состоявшихся в начале ноября.

Видеотрансляция митинга размещена в Фейсбуке действующего главы Белого дома и ведется на Ютьюб.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение!" - сказал Трамп.

Он добавил, что чуть позже представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

Ранее "Страна" рассказывала, как начался масштабный митинг сторонников Трампа в день утверждения в Конгрессе США результатов выборов.

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