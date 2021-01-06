Вице-президент Пенс заявил, что будет объявлять недействительными те или иные голоса выборщиков при утверждении итогов выборов.

А значит каждый такой случай будет разбираться и обсуждаться отдельно. Подтверждение победы Байдена это вряд ли остановит, но время затянет.

А в это время в Вашингтон пришли более 100 тысяч сторонников Трампа.

К ним уже обратился сам президент заявив, что никогда не признает поражения, обвинив демократов в краже голосов и вновь сравнив США со страной третьего мира.

Напомним, что после выборов в Джорджии демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США.

Также мы писали о том, что Пенс заявил Трампу, что не сможет изменить результаты президентских выборов.