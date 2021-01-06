Пенс заявил, что будет объявлять недействительными голоса при утверждении итогов выборов в США
Вице-президент Пенс заявил, что будет объявлять недействительными те или иные голоса выборщиков при утверждении итогов выборов.
А значит каждый такой случай будет разбираться и обсуждаться отдельно. Подтверждение победы Байдена это вряд ли остановит, но время затянет.
А в это время в Вашингтон пришли более 100 тысяч сторонников Трампа.
К ним уже обратился сам президент заявив, что никогда не признает поражения, обвинив демократов в краже голосов и вновь сравнив США со страной третьего мира.
Напомним, что после выборов в Джорджии демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США.
Также мы писали о том, что Пенс заявил Трампу, что не сможет изменить результаты президентских выборов.
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