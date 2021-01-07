Мама народного депутата от "Слуги народа" Александра Горобца перед Новым годом приобрела элитный Mercedes-Benz (так называемый "кубик") 2019 года выпуска.

На сайтах по продаже авто такой Mercedes стоит $ 150-300 тысяч в зависимости от комплектации, говорится в материале "Слидство.Инфо".

Отмечается, что недавно журналисты Bihus.Info зафиксировали, как Горобец перед голосованием за государственный бюджет посещал офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого считают куратором одной из депутатских групп в парламенте, а также очень авторитетным человеком на таможне.

Имя Илья Павлюка в 2019 году снова начало регулярно появляться в СМИ, как одного из кураторов избирательной кампании Зеленского, а впоследствии "Слуги народа".

В последней декларации Александр Горобец отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E 2017 года выпуска и Ленд Ровер 2015 года выпуска, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 000 гривен или $32 000.

В коротком комментарии журналистам депутат отметил, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Александр Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время.

"Слидство.Инфо" проанализировало состояние родственников депутатов от "Слуги народа" с наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружило, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилось.