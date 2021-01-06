В среду, 6 января, вслед за европейским регулятором лекарственных средств (EMA) вакцину от коронавируса американской компании Moderna одобрила Европейская комиссия (ЕК), что предоставляет ей право продаваться на территории Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба ЕВ в своем Twitter-аккаунте.

"Мы только что разрешили вторую вакцину против COVID-19! Следуя рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, мы предоставили разрешение на продажу вакцины Moderna во всех странах ЕС", - сообщили в ведомстве.

Напомним, страны Евросоюза получат американскую вакцину от коронавируса Moderna в промежутке с первого по третий квартал 2021 года.

Также "Страна" сообщала, что 5 января применение вакцины от коронавируса производства Moderna одобрил Израиль.