Американскую вакцина против коронавируса в ЕК. Фото: iz.ru

В среду, 6 января, вслед за европейским регулятором лекарственных средств (EMA) вакцину от коронавируса американской компании Moderna одобрила Европейская комиссия (ЕК), что предоставляет ей право продаваться на территории Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба ЕВ в своем Twitter-аккаунте.

"Мы только что разрешили вторую вакцину против COVID-19! Следуя рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, мы предоставили разрешение на продажу вакцины Moderna во всех странах ЕС", - сообщили в ведомстве.

ЕК о вакцине Moderna. Скриншот https://twitter.com/eu_commission

Напомним,  страны Евросоюза получат американскую вакцину от коронавируса Moderna в промежутке с первого по третий квартал 2021 года.

Также "Страна" сообщала, что  5 января применение вакцины от коронавируса производства Moderna одобрил Израиль.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.