Правительство Великобритании после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма.

Об этом свидетельствует опубликованная на сайте кабинета министров королевства генеральная лицензия.

В соответствии с изменениями теперь британским судам разрешается платить за портовые услуги Государственного унитарного предприятия "Крымские морские порты", а именно Керченского рыбного порта, Ялтинского и Евпаторийского торговых портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия - "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.

Лицам, планирующим оплату услуг "Крымских морских портов", необходимо предупреждать об этом британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима - OFSI.



Ограничения против Крыма были введены Евросоюзом в июле 2014 года после аннексии полуострова Россией. В марте 2015 года Евросовет увязал срок действия ограничений с полным выполнением Минских соглашений. Британия получила возможность изменять санкционный режим после выхода из Евросоюза.



Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником выступает российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.

Действия Британии согласуются с прогнозом западных СМИ о том, что после Brexit страна не будет сотрудничать с ЕС по вопросам безопасности и внешней политики, в том числе санкций.

Ранее "Страна" рассказывала, как Лондон и Брюссель заключили историческую сделку по отношениям после Brexit.

