Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые совершили прорыв в здание Капитолия.

"Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие", - написал Трамп в Твиттере.

В это время в ответ на действия протестующих в Вашингтоне ввели комендантский час. Об этом сообщила города Мюриел Баузер. Он должен начаться в 18 часов (сейчас там 15 часов дня).

Действия сторонников Трампа были вызваны его сегодняшним заявлением о том, что он никогда не признает проигрыш на выборах.

Сейчас вокруг здания Конгресса США убрали баррикады и начали эвакуацию людей. В отдельном материале смотрите фото и видео прорыва сторонников Трампа в здание Капитолия.