Трамп заявил, что полиция Капитолия на стороне протестующих, и призвал сохранять спокойствие
Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые совершили прорыв в здание Капитолия.
"Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Сохраняйте спокойствие", - написал Трамп в Твиттере.
В это время в ответ на действия протестующих в Вашингтоне ввели комендантский час. Об этом сообщила города Мюриел Баузер. Он должен начаться в 18 часов (сейчас там 15 часов дня).
Действия сторонников Трампа были вызваны его сегодняшним заявлением о том, что он никогда не признает проигрыш на выборах.
Сейчас вокруг здания Конгресса США убрали баррикады и начали эвакуацию людей. В отдельном материале смотрите фото и видео прорыва сторонников Трампа в здание Капитолия.