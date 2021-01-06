Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия обеспечит себе большинство в сенате за счет фальсификации результатов выборов в штате Джорджия.

Об этом глава Белого дома написал в своем Фейсбуке.

"Эти мошенники лишь играют с сенатором Дэвидом Пердью (политик-республиканец, сенатор от штата Джорджия с 2015 года - Ред.) и его голосами. Они просто решили пока не объявлять (о победе его соперника-демократа - Ред.). У них наготове столько бюллетеней, сколько потребуется. Все сфальсифицировано", - сказано в записи Трампа.

В штате Джорджия 5 января состоялись выборы в сенат США. Республиканцам достаточно отстоять одно из двух мест на кону, чтобы удержать большинство в этой палате Конгресса. Однако, по предварительным данным, оба кандидат от этой партии проигрывают. Пердью при этом весьма незначительно отстает от своего соперника из Демократической партии.