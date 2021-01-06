Мать малолетнего ребенка с инвалидностью обратилась в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи с вопросом о том, что ей арестовали банковский счет для социальных выплат.

Об этом пишет Минюст.

Клиентка центра заключила договор с банком, согласно которому получила кредитные средства, однако вовремя его не оплатила. Далее банк обратился к частному нотариусу, который на основании договора осуществил исполнительную надпись о взыскании в пользу финансового учреждения просроченной задолженности по телу кредита и комиссию в сумме 11 400 грн.

На основании исполнительной надписи, выданной частным исполнителем, было вынесено постановление об открытии исполнительного производства и постановление об аресте средств должника. Этим постановлением наложен арест на счет средств, выплачиваемых Управлением труда и социальной защиты, как государственная помощь детям с инвалидностью.

Адвокат, представлявший интересы гражданки в суде, отметил, что согласно законодательству, взыскание не может быть обращено на такие выплаты, как помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет; по уходу за ребенком с инвалидностью; по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком; на другую помощь на детей, предусмотренную законом, п.10 ч.1 ст. 73 Закона "Об исполнительном производстве".

По результатам рассмотрения дела в суде, исковые требования клиентки центра были удовлетворены:

признаны действия частного исполнителя противоправными;

отменены постановления об открытии исполнительного производства и об аресте средств должника;

признана исполнительная надпись, совершенная частным нотариусом, такой, что не подлежит исполнению.

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