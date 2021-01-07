В Госдепартамент США может вернуться старая политическая знакомая Украины - Виктория Нуланд. Об этом пишут американские СМИ.

Нуланд - это одна из архитекторов постмайданной Украины во время президентства Обамы. И не исключено, что именно она снова будет курировать нашу страну при новом президенте Байдене.

Разбирались, что известно о Нуланд и чего от нее можно ждать Украине.

Биография Виктории Нуланд

Виктория Нуланд 1-го июля будет отмечать 60-летний юбилей. Родилась она в США, в штате Коннектикут. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии были евреями, носили фамилию Нудельман и до начала 1900-х годов проживали в Российской империи. ОЕще в молодости отец бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы, известный врач-хирург, профессор биоэтики и писатель Шепсель Бер Нудельман принял решение американизироваться и изменил фамилию на Нуланд.

После школы Виктория Нуланд отучилась в частной колледже, а затем в престижном частном вузе - Брауновский университет на факультете государственной политики. Таким образом она и получила "путевку" в мир дипломатии. По долгу службы она посетила разные страны, включая бывшие советские республики, активно учила русский язык.

В 1982 году она побывала в Одессе, где работала по обмену вожатой в пионерской лагере "Молодая гвардия".

А затем в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне. В интервью New York Times в 2012-м Виктория рассказала, что с тех времен "любимым напитком остается ледяная "Столичная", с видом на океан".

"Моей задачей было отвечать за радиосвязь между рыбоперерабатывающим судном и американцами, чтобы обеспечить доставку рыбы на палубу. Все мы были молодыми людьми, которые учили русский язык и искали приключений, живя бок о бок с русскими", - вспоминает она о той работе.

Политическая карьера Нуланд началась в 1985 году. Тогда отправилась в китайский Гуанчжоу. Повышением за хорошую службу стал переход в бюро Госдепа по Тихому океану и Восточной Азии. Несмотря на это, дипломат продолжала проявлять интерес с СССР. В результате ее отправили курировать вопросы по Советскому Союзу в Улан-Баторе (столица Монголии).

С 1991 года Нуланд уже перевели в Москву, в посольство США, где она отвечала за связи с правительством первого президента России Бориса Ельцина. В 1993-м ей было поручено заниматься расширением НАТО, а также заниматься ядерным разоружением Украины, Беларуси и Казахстана.

В конце 90-х Виктория заняла пост замдиректора Госдепартамента по делам бывшего СССР. Она представляла политические интересы Америки в отношениях с Россией и странами Кавказа.

В начале 2000-х годов вошла в Совет по международным делам США - боролась с мировыми державами, проявлявшими антиамериканизм и критиковавшими американские ценности.

Следующий этап карьеры связан с Североатлантическим альянсом. В 2001 году она стала заместителем постпреда США при НАТО. В Альянс она привела семь новых членов. Работала над созданием Совета Россия - НАТО. Оказывала поддержку при развертывании натовских сил за пределами Афганистана в 2003 году, после вторжения сил в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна.

В середине нулевых Виктория работала в Совете нацбезопасности США. Там она занималась решением глобальных проблем, связанных с Афганистаном, Ираком, Ближним Востоком и Ливаном. В качестве повышения она получала пост постоянного представителя США при НАТО и параллельно продолжила курировать вопросы российского направления и расширения альянса.

В 2011 году с формулировкой "за непревзойденный профессионализм" ей доверили кресло пресс-секретаря Госдепа США. Там она проработала два года, а уже в 2013-м принесла присягу в должности помощника госсекретаря США по вопросам Европы. Ее преемницей на посту спикера Госдепа стала Дженнифер Псаки, которая прославилась высказыванием "о морских берегах Беларуси".

На новом посту Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях на Евромайдане. По ее словам, в 2013 году она чуть ли не раз в месяц приезжала в столицу Украины.

В 2014 году дипломат оказалась в центре скандала после обнародования аудиозаписи разговора. В беседе с тогдашним послом США в Украине Джеффри Пайеттом она нецензурно высказалась по поводу участия Евросоюза в урегулировании политического кризиса (о чем еще скажем ниже).

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Нуланд была одним из переговорщиков с Россией по теме Украины. И общалась по этому поводу с помощником Путина Владиславом Сурковым.

В 2017 году, после прихода к власти Дональда Трампа и будучи не согласной с его политикой, Нуланд ушла из Госдепартамента. Сейчас, по данным СМИ, спустя чете года после победы Джо Байдена, Нуланд претендует пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

От "печенек" до кассетного скандала

Возвращение Виктории Нуланд к власти уже вызвало ликование в рядах "соросят", которые начали публиковать совместные фото с влиятельной американкой. Как ранее - выставляли в соцсети снимки с будущим президентом США Джо Байденом.

Экс-нардеп Сергей Лещенко выложил в Телеграм фото с Нуланд и своим бывшим коллегой по Раде Мустафой Найемом. И написал, что Виктория отвечала за Украину при Обаме.

И действительно, после публикации "пленок Деркача", на которых вице-президент Байден раздавал приказания Порошенко, роль Виктории Нуланд в украинских делах как-то затушевалась.

Между тем именно она вела множество украинских тем - причем ее деятельное участие началось прямо с Евромайдана.

11 декабря 2013 года - то есть в разгар протестов - зам госсекретаря вышла на главную площадь страны и начала раздавать печенье из большого пакета. Сперва оно досталось протестующим, потом и "беркутовцам".

Правда, солдаты сперва ничего брать не хотели, но сопровождавший Нуланд посол Джеффри Пайетт сам начал доставать гостинцы и совать в руки правоохранителям.

"Печеньки Нуланд" после этого стали мемом, который употребляли в негативном для Майдана смысле - как символ внешнего вмешательства во внутренние украинские конфликты.

И, хотя печенье досталось людям по обе стороны баррикад - сам факт незваного появления иностранного чиновника в эпицентре противостояния выглядел скандальным. Это было грубое нарушение дипломатического этикета.

При этом стало понятно, что именно Нуланд плотно занимается событиями в Киеве. Это понимание укрепилось после кассетного скандала в начале февраля - когда в Сеть попали переговоры Виктории с послом США Джеффри Пайеттом.

На них американские чиновники откровенно говорят, что правительство Украины после Майдана должен возглавить Арсений Яценюк. Что, кстати, произошло меньше, чем через месяц. А Виталий Кличко, по их словам, не должен входить в центральную власть (что также сбылось).

Нуланд и ее роль в Минске-2

После того, как в Украине утвердилась новая власть, Виктория Нуланд стала одним из главных кураторов украинской политики. В частности, тех процессов, которые шли между Киевом и Москвой.

Именно Нуланд проявляла большую активность по Минским соглашениям. А в начале 2016 года она несколько раз встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым и проговаривала планы по реализации политической части договоренностей - в частности по особому статусу.

Весной того же года она приезжала в Киев, где на встрече с лидерами фракций говорила о необходимости проголосовать за "минские" законы.

Впрочем, ее аргументы тогда не возымели действия на украинский парламент, который не хотел никакого особого статуса Донбасса. Да и Порошенко к тому времени уже переосмысливал свою стратегию к президентским выборам и все больше переориентировался на риторику "партии войны".

То есть, если смотреть на ситуацию по Минским соглашениям, то во времена Обамы-Байдена, в отличие от времен Трампа, Вашингтон оказывал немалое давление на Киев для того, чтоб их начать реализовывать.

После прихода к власти Трампа реализация политической части Минских соглашений была заморожена. На украинское направление в Вашингтоне пришел Волкер - известный "ястреб" в отношении Москвы. Он было заменил Нуланд на переговорах с Сурковым - но это в итоге привело к тому, что формат был вообще заморожен.

Впрочем, это произошло не в последнюю очередь из-за позиции демократов, которые обвиняли Трампа в работе на Кремль и связывали ему руки в любых попытках договориться с Москвой. "Страна" уже рассказывала, что у Байдена таких проблем на внутриполитическом фронте не будет. И со стороны Демпартии уже несутся призывы к "перезагрузке" с Москвой по ряду направлений - прежде всего, по вопросам безопасности. Также звучат призывы к постепенной отмене санкций, если Россия пойдет на уступки.

К слову, недавно Виктория Нуланд приняла участие в киевском форуме по безопасности. И заявила, что после выборов в США нужно будет вернуться в работе над Минском-2.

"Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений... Я надеюсь, что нас пригласят стать стороной этого процесса если и когда США вернутся к тому, чтобы рассматривать Украину как важный залог будущего демократии. Я надеюсь, что это произойдет после наших выборов в ноябре", - сказала Нуланд.

Экс-дипломат отметила, что не знает иного пути вывести Россию из Украины, чем тот документ, который президент РФ Путин сам подписал - то есть Минские соглашения (к слову, точно такая же риторика - о безальтернативности Минска - и у Кремля).

То есть возвращение Нуланд в Госдепартамент может означать и новые переговоры с Россией. Которые, напомним, она уже вела без участия Украины, напрямую с представителями Путина. И этот сценарий может снова реализоваться.