УПК не предусматривает обязательного участия понятых при осмотре, если он производится не в жилом помещении, участие понятых, гражданина и его защитника при осмотре места происшествия, который проводился на территории исправительной колонии, что является режимным объектом с ограниченным доступом, не было обязательным.

Об этом говорится в решении Верховного суда, который отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции по одному из дел, передает Юрлига.

Суть дела состояла в том, что органами предварительного расследования гражданин обвинялся в незаконном хранении, приобретении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ в места лишения свободы. Местный суд признал его невиновным и оправдал на основании п. 3 ч. 1 ст. 307 УК, в связи с недоказанностью в его деянии состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК.

Суд признал недопустимым доказательством протокол осмотра места происшествия, поскольку ни гражданин, ни его защитник не принимали участие при проведении данного следственного действия, при этом были приглашены двое понятых, которые являются работниками исправительной колонии, что по мнению суда прямо противоречит требованиям ч. 7 ст. 223 УПК.

Апелляционный суд с таким выводом согласился, но не ВС.

Верховный Суд указал, что вывод суда о признании недопустимым доказательством протокола осмотра места происшествия является преждевременным.

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