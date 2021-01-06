В среду, 6 января, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти, на фоне информации о запасах нефти и бензина в еженедельном докладе Министерства энергетики США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 КСК в среду составляет $54,22 за баррель, что на $0,62 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время, цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $50,31 за баррель, что на $0,38 (0,76%) выше уровня предыдущих торгов.

Согласно данным доклада Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 8,01 млн баррелей - до 485,46 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 4,52 млн баррелей и составили 241,08 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,39 млн баррелей, до 158,42 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Кроме того, страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки увеличить добычу нефти, с дальнейшим ежемесячным пересмотром.

Также сообщалось, что в апреле ОПЕК и Россия подписали договор о самом большом в истории снижении добычи нефти.