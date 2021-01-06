Окружной административный суд города Киева просят остановить постановление Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1236, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года.

Соответствующее заявление об обеспечении иска до его подачи зарегистрировала канцелярия суда, сообщает пресс-служба ОАСК.

В частности, суд просят остановить какой-либо локдаун и карантин до решения дела по существу, запретить учреждениям и организациям всех форм собственности на всей территории Украины требовать одевать маску.

Среди других требований заявления об обеспечении иска - запретить любые ограничения, отмены, сужения конституционных прав человека без введения военного или чрезвычайного положения в Украине до принятия решения по данному делу.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

В суде напомнили, что в конце декабря в ОАСК обратился житель Харькова с иском относительно обжалования постановления № 1236. Суд постановил рассматривать указанное дело по правилам общего искового производства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах не начнут локдаун с 8 января.

Еще мы писали, что и в Тернополе решили не вводить локдаун в городе с 8 января и оставить все, как есть.