В Офисе президента прокомментировали подпольную вип-вакцинацию от коронавируса, о которой писала "Страна". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "история выглядит как проявление чьей-то аферистической активности".

Его слова приводит Телеграм-канал "Политика Страны".

Подоляк предположил, что, как он выразился, "псевдовакцину" могли завезти в Украину современные Остапы Бендеры.

"У нас же свободная страна, и неизбежно, что этой свободой могут пользоваться современные Остапы Бендеры. Такие люди могут предложить что угодно кому угодно – от финансовых пирамид до каких-то псевдовакцин. Президент уже дал официальное поручение Службе безопасности проверить такую информацию. Если кто-то пытается продать какой-то контрафакт под видом вакцины или занялся контрабандой украденного где-то препарата, реакция государства должна быть жесткой", - считает Подоляк.

Между тем посредники в подпольной сделке утверждают, что вакцина настоящая - это препарат производства BioNTech и Pfizer. Однако Подоляк в это не верит.

"Когда продают поддельные украшения, тоже всегда утверждают, что золото настоящее. Вы таким утверждениям тоже поверите? Нужно же хоть немного критически подходить к оценке информации. Вакцина от Pfizer требует очень строгих и сложных условий транспортировки при минус 70 градусах. Это специальное оборудование, специальные инструменты. К тому же в тех странах, где вакцинация таким препаратом уже началась, существует очень строгий контроль. Даже если где-то исчезли бы сотни доз, это стало бы известно. Пока эта история выглядит как фейк или проявление чьей-то аферистической активности. В любом случае, финальный ответ должны дать правоохранители", - резюмировал советник главы Офиса президента.

Как рассказывала "Страна", подпольные прививки по космическим ценам делают в киевской клинике Mediland.

Мы подробно писали о реакции властей и пользователей интернета на наш материал о вип-вакцинации.