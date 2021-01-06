Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина закупает вакцины против COVID-19 по цене, определенной для большинства стран мира.

Китайский препарат "Синовак" обойдется нашему бюджету по 504 гривни за дозу.

Слова главы МОЗ цитирует пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"Первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает одну дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривни. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании для подавляющего большинства стран, и является приемлемой ", - сказал Степанов.

Министр добавил, что стоимость вакцин других производителей Минздрав пока не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил о неразглашении информации.

"Могу заверить, что они примерно в таком же диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - сказал министр.

Министерство здравоохранения еще с мая 2020 начало переговоры с мировыми топ- производителями о вакцинах против COVID-19. Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 миллионов доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года.

"Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы. Потому обеспечения вакцинами - вопрос национальной безопасности, во всем мире им занимается руководство государства. Во всем мире в очереди на вакцины стоит более семи миллардов людей, а мощности по производству этих вакцин ограничены", - добавил Степанов.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о китайской вакцине компании "Синовак".

Мы также приводили объяснение Зеленского, почему Украина решила закупить именно китайскую вакцину от коронавируса.