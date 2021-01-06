В четверг, 7 января, в Украине будет температура воздуха выше нуля. Во всех, без исключения, областях пройдут дожди, местами с добавлением мокрого снега.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Западных регионах Украины днем будет +2+4 градуса, а ночью похолодает до нуля. Дождь с мокрым снегом будет идти как днем, так и ночью.

На востоке Украины днем прогнозируют температуру +3+7, а ночью +1+3. Днем ожидается дождь.

В Киеве и северных областях Украины днем будет +2+4, а ночью температура будет колебаться между -1 и +2. Днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.

Теплее всего будет на юге Украины, днем температура поднимет до +6+11 градусов, а ночью будет +3+6. Днем пройдет дождь.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь 2021 год, Украину ждет аномальное тепло, как и в прошлом году.

Также сообщалось, что ноябрь в 2020-м стал самым теплым за всю историю наблюдений.