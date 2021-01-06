Американская компания Moderna, чью вакцину от коронавируса европейский регулятор одобрил для использования на территории Евросоюза, поставит препарат в ЕС в I-III кварталах 2021 года.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

"Moderna, с которой Комиссия подписала контракт 25 ноября, поставит 160 миллионов доз в период с первого по третий кварталы 2021 года. Это будет добавка к 300 миллионам доз вакцины BioNTech/Pfizer - первой разрешенной в ЕС 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес сказала, что Евросоюз договорился о "самом широком в мире портфеле вакцин для всех государств-членов". По ее словам, европейские чиновники будут добиваться, чтобы вакцины стали доступны абсолютно для всех в ЕС.

Как сообщала "Страна", 5 января применение вакцины от коронавируса производства Moderna одобрил Израиль.

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