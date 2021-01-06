Более 80% военнослужащих-верующих Вооруженных Сил Украины относят себя к православным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на результаты анкетирования.

Отмечается, что 70% опрошенных военнослужащих (от числа верующих) относят себя к Православной Церкви Украины, 10% - к Украинской Православной Церкви.

Также:

7% респондентов - указали принадлежность к Украинской греко-католической церкви;

4% - к Римско-Католической церкви в Украине;

2% исповедуют ислам;

2% идентифицируют себя протестантами;

другие религии - 5%.

Напомним, что Кипрская православная церковь не стала осуждать своего главу за признание ПЦУ.

Также мы писали о том, что по данным Минкульта, у УПЦ МП почти вдвое больше приходов, чем у ПЦУ.