80% бойцов ВСУ православные, 2% мусульмане - Минобороны
Более 80% военнослужащих-верующих Вооруженных Сил Украины относят себя к православным.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на результаты анкетирования.
Отмечается, что 70% опрошенных военнослужащих (от числа верующих) относят себя к Православной Церкви Украины, 10% - к Украинской Православной Церкви.
Также:
- 7% респондентов - указали принадлежность к Украинской греко-католической церкви;
- 4% - к Римско-Католической церкви в Украине;
- 2% исповедуют ислам;
- 2% идентифицируют себя протестантами;
- другие религии - 5%.
Напомним, что Кипрская православная церковь не стала осуждать своего главу за признание ПЦУ.
Также мы писали о том, что по данным Минкульта, у УПЦ МП почти вдвое больше приходов, чем у ПЦУ.